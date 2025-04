Massese Tempo di bilanci. Servono obiettivi concreti

Manca un ultimo atto ma ormai la Massese ha già scritto la storia del suo campionato e purtroppo anche quest’anno il bilancio non può essere soddisfacente. Il triennio di reggenza del comandante Antonio Gerini si è chiuso senza neppure una partecipazione ai playoff con una squadra relegata desolatamente alla seconda fascia. La conquista della finale di Coppa Italia, poi, si è tramutata incredibilmente in un boomerang dopo la cocente delusione patita dagli oltre mille tifosi presenti a Firenze. Le prossime settimane saranno di valutazioni. Innanzitutto il presidente ed azionista unico della Massese dovrà decidere se rimanere al timone della nave. In questo caso quello che gli verrà chiesto dalla piazza è di non navigare più a vista ma di impostare un progetto che possa portare a lottare per la vittoria del campionato, cosa che non è mai successa. L’alternativa è quella di una cessione ed il problema in questo caso rimane quello di trovare degli acquirenti credibili che dall’addio di Turba non si sono mai visti.

La delusione della squadra, intanto, è emersa in questi giorni anche dalle parole dell’ultimo arrivato Yari Ferrara. "Sono venuto a Massa perché speravo di giocare i playoff ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. E’ un vero peccato. Anche domenica non meritavamo di perdere ma abbiamo finito per essere penalizzati da alcuni episodi. Dispiace ma domenica dobbiamo fare il possibile per chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi per salutarli e ringraziarli di tutto il supporto che ci hanno sempre dato in casa e fuori. Io devo ringraziare il mister e la dirigenza per essermi venuti a cercare a Monsummano. A livello personale resto abbastanza soddisfatto di quanto ho fatto anche se posso ancora migliorare soprattutto nella fase di finalizzazione e nella statistica dei gol".

Gianluca Bondielli