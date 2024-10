Massese Tre punti per dare sostanza alla classifica. Pisciotta lancia la sfida al Castelnuovo Garfagnana

Battere il Castelnuovo Garfagnana per compiere un ulteriore passo avanti in classifica. La Massese si presenta allo stadio Vitali questo pomeriggio (ore 15) con l’obiettivo dei tre punti. I ragazzi di Massimiliano Pisciotta vogliono dare continuità alla bella e redditizia prestazione di Sesto Fiorentino al cospetto di un avversario di alto livello per la categoria che non a caso è ancora imbattuto dopo quattro giornate di campionato. I bianconeri dovranno fare ancora a meno di due giocatori chiave come Claudio Costanzo, leader di centrocampo, e Massimo Goh, attaccante in grado di “spaccare“ la partita anche in corso d’opera. Per il resto la settimana in più di lavoro è servita a far recuperare una miglior condizione a diversi giocatori che domenica contro la Sestese avevano stretto i denti pur di essere in campo come Vignali, Mapelli, Andrei e Bartolomei. Mister Pisciotta è stato costretto a gettare subito nella mischia ance Tommaso Bertipagani che era stato tesserato in settimana ed il giocatore ha risposto bene.

"E’ stato confortante vedere ragazzi acciaccati che con grande spirito di sacrificio hanno dato la propria disponibilità – ha ricordato il tecnico siciliano –. Il fatto di aver dovuto giocare 5 partite nell’arco di due settimane è stato massacrante sia a livello fisico che mentale. Non è stato facile per me e soprattutto per loro che alla fine sono quelli che devono correre sul campo preparare una gara ogni tre giorni perché alla fine, con tutto il rispetto, non siamo dei professionisti ma gente che lavora. Ora la situazione si è normalizzata ed abbiamo più tempo per programmare. La mia è una squadra che, tolti Brizzi e Vignali, è abbastanza giovane e quindi si fa trasportare molto sulle ali dell’entusiasmo. Dovremo essere bravi a mantenere alta questa fiducia in noi stessi alimentandola con le prestazioni.

Per la gara di quest’oggi la Massese ha reso noti i nomi dei 20 convocati: Andrei, Anich, Bartolomei, Bertipagani, Bossini, Brizzi, Buffa, Cecilia, Cozzolino, Favret, Lorenzini, Mapelli, Mariani, Nannipieri, Nicolini, Pasquini, Quilici, Romiti, Rouiched, Vignali.