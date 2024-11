Massese Tre punti per entrare in zona playoff Vittoria meritata col Perignano ma che fatica

MASSESE

1

FRATRES PERIGNANO

0

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Cecilia (70’ Brizzi), Romiti, Favret (53’ Pasquini), Bertipagani, Costanzo (83’ Lorenzini), Buffa, Anich, Bartolomei (60’ Goh). A disp. Cozzolino, Banti, Nannipieri, Bossini, Lazzini. All. Pisciotta.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Passerotti, Mogavero (36’ Brisciani), Misseri (78’ Bracci), Ricci, Lucaccini, Mariani (67’ Forte), Viola, Taraj, Papi (78’ Zocco), Rossi. A disp. Becherini, Lupi, Pisani, Regoli, Zampardi. All. Falivena.

Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze.

Marcatori: 76’ Mapelli (M).

Note: spettatori 222; angoli 11-7. Espulso Passerrotti (P) al 63’ per doppia ammonizione. Ammoniti: Taraj, Quilici, Lucaccini. Recupero 1’ e 4’.

MASSA – La seconda vittoria interna consecutiva rilancia in classifica la Massese che risale al quarto posto nel girone d’Eccellenza. I bianconeri si sono imposti di misura al termine di un match ricco di occasioni e caratterizzato da ben 18 calci d’angolo. Il Perignano si è dimostrato avversario più temibile di quanto non dica la sua classifica, ribattendo colpo su colpo.

Bene la Massese nel primo tempo. Occasionissima iniziale per gli apuani con il tiro di Quilici in mischia da pochi metri respinto da un super Serafini. Sul fronte opposto al 24’ Romiti si è immolato respingendo il tiro a botta sicura di Rossi. Al 34’ è stato negato un rigore a Mapelli, trattenuto vistosamente, e al 45’ Costanzo si è visto ribattere la conclusione da Serafini, rientrato velocemente in porta dopo essere stato saltato da Buffa.

Nella ripresa è partito meglio il Perignano che al 49’ ha colpito la traversa con una conclusione dal limite di Misseri e al 63’ con Rossi ha impegnato severamente Mariani. Pochi istanti dopo la squadra di Falivena è rimasta in dieci per la seconda ammonizione comminata a Passerotti. Un momento chiave del match. La Massese ha inserito un altro giocatore offensivo riuscendo a passare in vantaggio, al 76’, su una bella azione sull’asse Anich-Mapelli, con tiro di quest’ultimo entrato in rete con la complicità di una deviazione. Anche in dieci uomini, comunque, il Perignano ha continuato a creare pericoli e all’86’ Bertipagani ha salvato sulla linea su colpo di testa di Taraj. Tre punti d’oro per i bianconeri.

Gianluca Bondielli