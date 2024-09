Massese Una bella boccata d’ossigeno. Tante risposte positive dalla Coppa

Ci voleva una bella boccata d’ossigeno per rituffarsi sul campionato con maggior ottimismo e la Massese se l’è presa battendo di nuovo il Real Forte Querceta in Coppa. E’ un successo importante per tutta una serie di ragioni. In primis perché consente alla squadra bianconera di continuare il proprio percorso in una competizione alla quale, comunque, tiene. La seconda ragione è la risposta che il gruppo ha dato al tecnico Pisciotta in un momento di difficoltà dopo la brutta sconfitta di domenica contro la Pro Livorno. Ci sono poi tutta una serie di sotto motivazioni che vanno dal non aver preso gol ai positivi riscontri dati da tanti giocatori, alcuni dei quali gettati nella mischia per la prima volta.

A livello difensivo la squadra ha tenuto botta. Mariani ha risposto presente nelle due o tre occasioni nelle quali è stato chiamato in causa ma per il resto Andrei ha comandato con autorità una retroguardia dove Nicolini e Romiti hanno concesso pochi spazi. Peccato per l’espulsione finale di Romiti che farà scattare la squalifica di una giornata e lo terrà fuori dall’ottavo di finale contro il Viareggio. A centrocampo Anich, posizionato in cabina di regia, ha fatto il suo. Pisciotta ha schierato due mezzali giovani come Lazzini e Pasquini che al debutto da titolari hanno mostrato grande impegno e mobilità. Sicuramente ci sono i margini per una crescita progressiva dei due. Nell’ultima mezzora è entrato l’esperto Brizzi per assicurare una migliore gestione della sfera. Sulle fasce soprattutto Mapelli a destra ha garantito rifornimenti continui. Il giocatore è uscito dopo neppure un’ora nell’ambito delle giuste rotazioni previste dal tecnico siciliano ed il subentrato Banti lo ha sostituito con personalità. A sinistra c’è stata la solita staffetta tra Nannipieri e Favret che sono due quote affidabili ed intercambiabili. Davanti è stato bello rivedere Vignali titolare con la sua fascia al braccio. Il capitano, finché ha avuto fiato, ha fatto buone cose. Lorenzini lo ha rilevato nella parte finale del match rendendosi anche lui pericoloso.

Per Buffa, infine, non esistono più aggettivi. Il bomber massese è sempre implacabile e quando non gli arrivano troppe palle giocabili a volte, come mercoledì, decide di mettersi in proprio. Il suo slalom per il gol che ha deciso il match è stato stupendo.

