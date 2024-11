Massese "Una volta prese le misure ci siamo comportati bene e abbiamo sbagliato meno del solito a livello tecnico». Il tecnico Pisciotta: "Partita mai in discussione»

"Una partita mai messa in discussione". È questa l’estrema sintesi che il tecnico Pisciotta fa della vittoria sul Pontebuggianese. Una partita gestita quasi interamente, ad eccezione della prima fase di gara. "Sapevamo che questa sarebbe stata una sfida complicata – ha detto il tecnico nel post gara – poiché conoscevamo gli avversari. Ai ragazzi ho detto di avere pazienza all’inizio e che la partita si sarebbe sbloccata da un momento all’altro. Così è stato e infatti una volta prese le misure ci siamo comportati bene e abbiamo sbagliato meno del solito a livello tecnico". Un successo che dà morale, poiché arrivato al termine di una settimana che, a detta dell’allenatore zebrato, è stata "piena di pensieri, ma nella quale ci siamo comunque allenati bene per affrontare la partita con il coltello fra i denti". Anche nel match contro i biancorossi la Massese ha dovuto fare a meno del pilastro difensivo Andrei e di capitan Vignali: "L’assenza di Vignali – ha aggiunto Pisciotta – sarà probabilmente più lunga di quella di Andrei. Noi li aspettiamo, ma chi li ha sostituiti sia oggi che la scorsa settimana lo ha fatto in maniera egregia. La nostra è una rosa importante e il mio compito è quello di tenere alta l’attenzione del gruppo, cercando di preparare tutti al massimo. Se i ragazzi che sono in rosa fanno parte della Massese è perché io li ritengo meritevoli, quindi sono tutti di livello. E stanno crescendo".

Al. Sal.