Massese Vignali fa le carte al derby di Viareggio: "Gara difficile ma il fondo in sintetico ci aiuterà"

Viareggio-Massese di domenica si giocherà al “Marco Polo Sport Center“ con ingresso vietato ai residenti della provincia di Massa Carrara. E’ arrivata l’ufficialità della sede del derby che non sarà, quindi, lo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi com’era accaduto per la gara di Coppa Italia. Il Viareggio arriva a questa sfida senza il tecnico Christian Amoroso che domenica dopo l’inusitato pareggio a Santa Croce contro la già retrocessa Cuoiopelli ha rassegnato le sue dimissioni che sono state accettate dalla società versiliese.

Sul big match di domenica si è pronunciato il capitano della Massese Andrea Vignali a margine del confronto pareggiato col Montespertoli che ha visto il suo rientro da titolare dopo una lunga assenza. "Il Viareggio sta incontrando delle difficoltà ma resta una buona squadra. Come noi ha commesso il passo falso di pareggiare contro la Cuoiopelli. Mi aspetto una gara difficile, combattuta e gagliarda, in cui la spunterà chi giocherà meglio. Il derby è sempre il derby e mi sarebbe piaciuto che ci fossero entrambe le tifoserie ad assistervi. Il fatto che si giocherà, comunque, su un fondo sintetico ci darà una mano perché la nostra è una squadra a cui piace giocare a pallone. Basta vedere la nostra classifica in casa e in trasferta per notare un netto divario. Fuori casa per punti fatti siamo secondi solo al Camaiore. Non sono alibi ma è un fatto oggettivo che fatichiamo su fondi un po’ irregolari ed il nostro è purtroppo uno dei peggiori campi del girone. Non saprei dire se poi al nostro scarso rendimento interno contribuiscono anche altri fattori ma non credo. In ogni caso c’è da provare a invertire anche questa tendenza nelle ultime gare interne che restano".

"Col Montespertoli – prosgeue il fantasista – ci è girato un po’ tutto storto ma siamo riusciti a riprenderla. Questo ci deve dare fiducia per andare a giocare questo derby al massimo delle nostre forze. Dobbiamo provare ad ogni costo a guadagnarci questa griglia playoff. Siamo vivi e non molleremo nulla. Dobbiamo crederci sino all’ultimo e fare di tutto per entrare nell’area degli spareggi promozione. Una piazza come Massa se li merita".