Massese Voglia di riscatto. Mercoledì di Coppa al Vitali

La Coppa per mettere da parte il campionato. Chiodo schiaccia chiodo. La Massese torna in campo infrasettimanalmente e lo fa per dimenticare il brutto ko interno di domenica con la Pro Livorno. Cambia la competizione ma l’orario e la location rimangono gli stessi: ore 15 allo stadio Vitali. Di fronte, nella gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza, la squadra di Massimiliano Pisciotta si ritroverà quel Real Forte Querceta che ormai un mese fa seppe battere in casa sua giusto al novantesimo. Rispetto a quella gara mancherà proprio colui che la decise. Claudio Costanzo, infatti, dovrà restar fuori almeno per tre settimane in conseguenza di uno stiramento al quadricipite che lo ha costretto ad uscire della gara con la Pro Livorno. Non è l’unica assenza con la quale i bianconeri devono fare i conti a seguito del match di domenica. Anche Goh, che ha avuto la peggio in uno scontro con il portiere avversario, è ai box per una sospetta frattura allo scafoide. Quest’oggi si sottoporrà ad un esame diagnostico e se ne saprà di più sull’entità dell’infortunio e sulla durata dello stop. Lavora sempre a parte, infine, il centrocampista Bartolomei.

Insomma la Massese lamenta oggi qualche defezione di rilievo ma dovrà passarci sopra per far dimenticare l’opaca prestazione domenicale. C’è voglia di riscatto all’interno del gruppo che si dovrà concretizzare in una prova di carattere contro un avversario ostico come il Real Forte Querceta, reduce dal successo ottenuto con due gol negli ultimi minuti a Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli. Per gli apuani quella odierna sarà la quarta partita disputata nell’arco di 11 giorni e quindi anche un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire. Non è escluso, perciò, che il mister siciliano opti per delle modifiche alla formazione. Il Real Forte Querceta sarà privo dello squalificato Bartolini, espulso alla mezzora nella gara del Necchi Balloni.

