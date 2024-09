Lucchese, si dimette il responsabile del settore giovanile: Massimo Morgia abbandona il progetto

Lucca, 23 settembre 2024 – Le strade di Massimo Morgia e della Lucchese si separano. Il responsabile del settore giovanile ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e spiegherà le motivazioni nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà martedì 24 settembre alle 11 alla Casa del Buona.

Lo stopper rossonero, che aveva sposato il progetto di patron Bulgarella, ha gettato la spugna, dopo che la società non ha mantenuto le promesse fatte già nel corso della stagione passata. Ma andiamo per ordine.

Il presidente Bulgarella, aveva annunciato in grande stile, il ritorno di Massimo Morgia, nella grande famiglia rossonera, lui, che negli anni settanta era stato una delle colonne portati della Lucchese di Romeo Anconetani.

Morgia, che vive ed è spostato a Lucca, aveva intrapreso il suo nuovo incarico, con grande soddisfazione, ma soprattutto con la voglia di ricreare quell’attaccamento a quei colori, che lui ha sempre amato.

E lo ha dimostrato fino alla fine. Nonostante le condizioni in cui è stato costretto ad operare siano state difficili fin dal primo minuto, ha cercato di costruire un settore giovanile, che potesse in qualche modo iniziare a crescere.

Ma le promesse fatte dalla società non sono state mantenute, i budget non erano più quelli promessi e quindi lavorare in questo modo è diventato impossibile. Più volte Morgia ha cercato di parlare con il presidente Bulgarella, per avere un chiarimento, ma purtroppo non è stato possibile. Così dopo aver ponderato attentamente la situazione è arrivata la decisione di lasciare il settore giovanile della Lucchese.

Una doccia fredda, anche se in Città già da giorni non si parlava di altro. La società non ha mai risposto alla stampa sulle domande del settore giovanile. Basti pensare che ad oggi non è ancora stato ufficializzato l’arrivo sulla panchina della Primavera di Davide Marselli, che sabato però ha debuttato come allenatore. Tante le lacune, troppe.

E pensare che il settore giovanile della Lucchese è sempre stato il fiore all’occhiello della società, dove sono cresciuti giocatori del calibro di Igli Vannucchi, Marco Rossi e Francesco Baldini, tanto per citarne alcuni. L’unica risposta che la società al momento è stata in grado di dare è un laconico comunicato che riportiamo.

“La società Lucchese 1905 annuncia che, di comune accordo con mister Massimo Morgia, il responsabile del settore giovanile ha rassegnato le sue dimissioni dal suo incarico. La decisione, maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, è frutto di una riflessione condivisa tra le parti. Mister Morgia ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni necessarie per portare avanti il progetto tecnico così come lo aveva immaginato al momento del suo arrivo. Insieme alla società, si è giunti quindi alla conclusione che fosse meglio separarsi per il bene comune e per garantire continuità al percorso di crescita del settore giovanile rossonero. La Lucchese 1905 ringrazia sinceramente mister Morgia per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata in questo periodo di collaborazione. La Lucchese 1905 comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo responsabile del settore giovanile”. Sinceramente un po' poco. E adesso ci sarà da capire cosa succederà dopo questo terremoto. Adesso nell’aria serpeggia un malumore che non fa ben sperare.