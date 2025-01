Mastour in Kings League. Lo ha voluto Brocchi

Dopo le ultime esperienze in Marocco, si era svincolato per poi rientrare a Reggio, dove si allena ai campi della Reggio Calcio: ora potremo rivedere all’opera Hachim Mastour nella Kings League Italia. Il trequartista reggiano classe ’98 sarà una delle wild card dell’Fc Zeta, squadra del presidente Zw Jackson (Antonio Pellegrino, uno degli youtuber a tema calcistico più noti, presidente anche dell’Fc Zeta Milano che milita nella Terza categoria lombarda, squadra a stampo "social").

La Kings League Italia è pronta a partire: si comincia lunedì, e si tratta di un campionato di calcio a 7 a dodici squadre. Non è semplice calcio a 7, ma include regole per rendere il gioco più coinvolgente e imprevedibile, come rigori a chiamata "presidenziali" (scende in campo il presidente del team a calciare un rigore), per dirne una. Le partite sono visibili su Sky, oppure dal vivo acquistando i biglietti (tutte le gare si giocano a Milano, al centro sportivo Vismara): si parte col primo turno lunedì, con le sei gare in programma dalle 17 alle 23. Poi si gioca tutti i lunedì (tranne il 10 febbraio), fino al 21 aprile, e dopo si svilupperà la fase finale. Ogni squadra ha 10 giocatori, più tre wild card: l’Fc Zeta ha scelto Mastour, che tornerà a essere allenato da Cristian Brocchi; i due lavorarono insieme nel 2014-15, nella Primavera del Milan. Tra i volti noti anche quello di Luca Toni, che è co-presidente della squadra. Curiosità: nel "Black Lotus Fc" giocherà Dejan Danza, centrocampista del ’95 che giocò alla Reggiana nel 2015-16.

Giuseppe Marotta