Match pesanti. Testacoda da brividi a Correggio

Passano nel Reggiano i destini dei campionati di Eccellenza e Promozione (ore 14.30). L’Arcetana di mister Borghi al completo e in palla con l’obiettivo salvezza nel mirino riceve la capolista Nibbiano, reduce dal ko in pieno recupero nel big-match contro la Vianese che ne ha interrotto a 10 la serie vincente. Proprio i rossoblù, terzi a -6 dalla vetta, non possono distrarsi fra le mura amiche con l’ormai tranquillo Salsomaggiore del trainer ex granata Apolloni. Cruciale derby al "Borelli" fra la vice-regina Correggese, risalita a tre lunghezze dal vertice, e lo Sporting Scandiano che deve cambiare passo per evitare la penultima piazza, ovvero la retrocessione diretta.

Secondo scontro salvezza di fila per il Rolo che attende i piacentini del Gotico Garibaldina.

Val d’Enza al centro del girone A di Promozione: fari puntati sul "Bedogni" dove il Bibbiano/San Polo deve sgambettare la vice-regina Pontenurese, nonostante la pesante assenza del cannoniere Gargiulo squalificato e chiede aiuto al Montecchio che al "Notari" insegue l’impresa contro i leader piacentini della Bobbiese. Reggiane protagoniste nel girone B per la corsa play-off con 7 squadre in 6 punti: trasferta insidiosa per il Campagnola che rende visita al Colombaro, mentre il Castellarano prova a ripartire nel derby esterno contro una Sammartinese a caccia di rilancio e di punti tranquillità. Promette gol e spettacolo il big-match esterno della Riese attesa dalla Sanmichelese.

In Prima testacoda per la maglia nera Barcaccia che ospita il battistrada Team Traversetolo, mentre la Virtus Correggio chiede strada al Viadana.

A causa delle ultime piogge, diversi incontri dirottati sui sintetici: a Chiozza c’è Vetto-Amici di Davide (Terza categoria) che prosegue con l’Invicta Gavasseto che incrocia la vice-capolista Sporting Cavriago.

Eccellenza

Agazzanese (45)-Fabbrico (33); Arcetana (32)-Nibbiano (61); Brescello Piccardo (46)-Colorno (22); Correggese (58)-Sporting Scandiano (22); Rolo (24)-Gotico Garibaldina (27); Vianese (55)-Salsomaggiore (40).

Promozione

Girone A: Bibbiano/San Polo (50)-Pontenurese (56); Boretto (39)-Castellana Fontana (44); Carignano (39)-Vezzano (47) sul sintetico di Colorno; Luzzara (38)-Fornovo Medesano (48); Masone (30)-Alsenese (31); Montecchio (37)-Bobbiese (57); Monticelli (30)-Bagnolese (34).

Girone B: Atletic CdR Mutina (64)-Baiso/Secchia (48); Colombaro (25)-Campagnola (54); Sanmichelese (53)-Riese (44); Sammartinese (30)-Castellarano (53); Virtus Camposanto (27)-Casalgrande (37).

Prima categoria

Girone B: Barcaccia (14)-Traversetolo (48); Quattro Castella (31)-Basilicastello (23) a Salvarano; Solignano (39)-Atletico Bibbiano Canossa (37).

Girone C: Atletic Progetto Montagna (20)-Campogalliano (42) sul sintetico di Castelnovo Monti; Corlo (15)-Rubierese (42); Daino S.Croce (28)-Madonnina (37); FalkGalileo (43)-Campeginese (19) sul sintetico di via Luthuli; Guastalla (40)-Boca Barco (27); Povigliese (29)-Virtus Libertas (47); Solierese (36)-Original Celtic Bhoys (19) ore 16.30; Viadana (28)-Virtus Correggio (53). Seconda categoria

Girone D: Reggio Calcio (9)-Fc 70 (16); Rubiera (27)-Rapid Viadana (34); S.Prospero Correggio (40)-S.Faustino (29); Santos 1948 (14)-Reggiolo (31); Virtus Bagnolo (15)-Saxum United (29); Virtus Mandrio (41)-Virtus Calerno (27) sul sintetico di Campogalliano ore 17.30.

Girone E: Borzanese (27)-Casalgrandese (23); Celtic Cavriago (47)-Carpineti (36); Cerredolese (27)-Consolata (18); Fellegara (43)-Roteglia (23); Montecavolo (23)-Puianello (16) sul sintetico di Salvarano ore 18.30. Posticipata a martedì United Albinea-Boiardo Maer sul sintetico del Santos 1948 (ore 21.15).

Terza categoria

Biasola (17)-Plaza Montecchio (31); Cavriago (46)-Sporting Tre Croci (33); Collagna (21)-Cadelbosco (34); Gatta (30)-Fogliano (23); Invicta Gavasseto (19)-Sporting Cavriago (46) a Chiozza ore 17; Ramiseto (13)-Felina (22); Vetto (35)-Amici di Davide (26) a Chiozza.