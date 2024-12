Matelica al lavoro. Via il fantasista Veneroso

Dopo l’esonero dell’allenatore Giuseppe Santoni, il Matelica ha cominciato a metter mano anche alla rosa. Ieri il Club ha reso pubblico il divorzio da Mauro Veneroso. Ecco la nota: "Il Matelica Calcio comunica l’interruzione del rapporto professionale con il fantasista classe ‘96 Mauro Veneroso. Per lui 17 presenze e 5 gol nella prima parte di stagione in biancorosso. La società ringrazia Mauro per l’impegno messo a disposizione augurandogli le migliori fortune calcistiche". La separazione, ora ufficiale, aleggiava già da qualche tempo. Il giocatore, infatti, era rimasto un po’ ai margini delle scelte dell’allenatore, tant’è che domenica, contro il Montefano, non è stato schierato titolare nel consueto tridente offensivo formato assieme a Iori e Strupsceki. È subentrato a partita in corso, ma il suo ingresso è parso a tutti poco convinto. Voci di mercato lo danno di ritorno in Umbria o in Sicilia. In ogni caso, vista la sua partenza, è lecito attendersi l’arrivo di uno o più rinforzi importanti. Al momento, però, non ci sono novità di mercato. La società resta abbottonata anche sul nome del nuovo allenatore. Il gruppo si sta ira allenando assieme allo staff che, a parte Santoni, è quello d’inizio stagione. Vedremo se domenica al "Della Vittoria" di Tolentino siederà in panchina il nuovo tecnico o se la formazione sarà affidata a Fabrizio Nizi, preparatore dei portieri, che già nella finale per il titolo regionale di Promozione della passata stagione sostituì il tecnico Paolo Passarini poco prima del match. La situazione, del resto, è delicata: il Matelica arriva da tre ko consecutivi e non vince in campionato dal 27 ottobre, quando prese i tre punti facilmente in casa del Fano, ultima della classe. Quindi la società presieduta da Sabrina Orlandi non vuol commettere errori sulla scelta del successore di Giuseppe Santoni, né su eventuali aggiustamenti di organico. Il diesse Lorenzo Falcioni è al lavoro per cercare la miglior quadra possibile.

m. g.