Matelica. Il difensore Mistura sul match di domenica:: "Matelica, a Urbino una gara ricca di insidie»

Matelica all’opera per preparare la gara di domenica a Urbino. La squadra di Santoni è reduce dalla prima sconfitta stagionale esterna, contro la Sangiustese, e in questi giorni di allenamento sta cercando di metabolizzare il ko guardando con fiducia alle ultime partite del girone di andata. Ne parliamo con Enrico Mistura, il difensore centrale appena rientrato dopo un lungo infortunio. Come avete affrontato questa settimana? "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile a Monte San Giusto, un campo difficile. Ci siamo rimessi a sudare nel migliore dei modi voltando pagina per prepararci bene per un’altra trasferta impegnativa". Il Matelica nella prima parte di campionato è partito forte, ora sta tirando un po’ il fiato o non è così? "Come sempre in ogni stagione ci sono momenti di alti e bassi, lavoriamo sempre al meglio in settimana per dare il massimo la domenica. Stiamo recuperando pian piano tutti gli effettivi e sono sicuro che al completo possiamo competere con tutti. L’obiettivo, comunque, resta quello della salvezza e dobbiamo raggiungerla il prima possibile". Domenica vi aspetta un’altra gara esterna contro l’Urbino: che avversario avrete di fronte? "Sarà un’altra partita difficile, ma starà a noi prepararla al meglio e farci trovare pronti al fischio d’inizio". Matelica e Urbino sono attualmente appaiate in classifica, a quota 18 punti. I "ducali" sono reduci dal successo esterno (3-1) contro l’Atletico Mariner.

m. g.