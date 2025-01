Matelica. In palio punti pesanti coi Portuali. Ionni: "Ci faremo trovare pronti»

Oggi alle 15 il Matelica ospita la formazione Portuali Dorica. Un match molto importante per il morale e la classifica della squadra biancorossa. "Di fronte – dice Ettore Ionni, allenatore del Matelica – avremo una compagine che venderà cara la pelle, ma noi ci faremo trovare pronti e daremo il massimo".

Una gara dura, insomma.

"Da qui al termine del campionato tutte le partite saranno difficili, insidiose".

Cosa vi è rimasto della sconfitta a Chiesanuova?

"Ci ha fatto capire che dobbiamo migliorare su diverse situazioni. Siamo comunque ripartiti dall’atteggiamento avuto nel secondo tempo, durante il quale abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo avuto coraggio nei momenti in cui la palla era in nostro possesso".

Cosa manca al Matelica per rialzare la testa?

"Un aspetto molto importante è quello di avere più fiducia nei nostri mezzi. Poi, se si ha paura di prendere gol, debbono aumentare concentrazione e attenzione. Pure questi credo che siano fattori fondamentali nel calcio".

Dunque, una vigilia di rifinitura all’insegna dei dettagli per non lasciare nulla al caso in una sfida che vale tantissimo per entrambe le squadre. Il Matelica vuol tornare al successo casalingo – il primo del 2025 – per allontanarsi dalla zona calda della classifica. I dorici sono indietro di 3 punti e di trovano all’interno della griglia play out. Vedremo quali saranno le scelte del mister per dare peso alla sua formazione. Potrebbero giocare insieme fin dal primo minuto Strupsceki e Mengani.

