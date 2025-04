Matelica salvo matematicamente nonostante la sconfitta a Montefano

Festeggiare perdendo. È la contraddizione in termini vissuta domenica pomeriggio dal Matelica di mister Ettore Ionni, battuto a Montefano ma salvo matematicamente con un turno di anticipo. Obiettivo, questo, programmato – e dichiarato dalla società – fin dall’inizio del campionato. La Portuali Dorica, infatti, non ha vinto; pertanto potrà arrivare al massimo a quota 19 punti, cioè a dieci lunghezze di distanza dal Matelica che, pur perdendo anche col Tolentino nell’ultimo turno stagionale, eviterebbe così i play out in base a quanto prevede il regolamento.

Ecco il commento della presidentessa Sabrina Orlandi: "Nonostante la sconfitta, siamo matematicamente salvi. Ci tengo a ringraziare la squadra e tutto lo staff per l’impegno e per aver raggiunto l’obiettivo stagionale. Ringrazio uno ad uno tutti i miei giocatori avuti dal primo giorno di ritiro fino ad oggi. Mi auguro che ognuno di loro resti concentrato per l’ultimo impegno della stagione in casa domenica 27 aprile contro il Tolentino, chiudendo la stagione con una prestazione migliore rispetto alle ultime che abbiamo fatto".

Intanto si pensa già al prossimo campionato, tanto che il Club ha sollevato dall’incarico il direttore sportivo Lorenzo Falcioni proprio nella giornata in cui la squadra ha centrato l’obiettivo salvezza. "A Lorenzo – si legge nella nota della società – va un ringraziamento per il lavoro svolto in questi quattro anni". Una decisione immediata, presa a caldo, per "disegnare" senza ulteriori indugi il Matelica della prossima Eccellenza.

m. g.