"Maurizio Barcellandi: "La Massese è da Zona Playoff""

Team manager di nome ma uomo a tutto campo di fatto. Così si presenta il nuovo arrivato in casa Massese, Maurizio Barcellandi: "Il mio ruolo sarà un po’ diverso – dice –. Dovrei intervenire a 360 gradi su tutto quello che sarà da modificare o apportare alla società. Con il direttore Augusto Cantoni abbiamo avuto subito feeling; ci siamo capiti e siamo in sintonia. Lavoreremo in simbiosi. Mi sto già muovendo sul mercato. Prima di intervenire ho seguito la squadra in casa e fuori. Secondo me Buffa è già un buon ritorno, un giocatore che ci può dare una mano là davanti. Eppoi è massese, ci tiene di più. Ora l’importante è trovare un’attaccante da 15 gol. Questa Massese non è da questi posti ma da zona playoff. Dietro la squadra è già solida. Terigi? L’ho portato io qua. Spero diventi una colonna portante assieme a Vignali. Io sono della vecchia guardia, credo sia importante creare senso di appartenenza alla maglia. La Massese è sempre stata una piazza ambita e da molti anni le stavo dietro. Qualche anno fa ci eravamo presentati con una cordata che poi bocciarono".

Gianluca Bondielli