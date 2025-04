Maurizio Sarri: dalle origini con Stia, Faellese e Sansovino ai trionfi attuali

Sansovino, Stia e Faellese. Anzi, andando in ordine rigorosamente cronologico, l’elenco partirebbe dallo Stia, proseguirebbe per la Faellese quindi per la Sansovino. Tre squadre che pur disputando campionati diversi hanno due elementi in comune ed il primo è un ex allenatore arrivato nell’Olimpo del calcio. Già perché Maurizio Sarri nel lontano 1990 ha iniziato la propria carriera come allenatore tra le fila dei viola dello Stia. A dire la verità Sarri all’epoca era tesserato come calciatore dei casentinesi e a metà stagione gli venne affidata la guida tecnica della squadra che nella primavera del 1991 portò fino al quarto posto nel torneo di Seconda categoria.

Nella stessa estate il passaggio alla Faellese, stesso campionato, dove in due stagioni ottenne un quinto e un terzo posto, sfiorando il salto in Prima categoria. Quindi nel 2000 il passaggio alla Sansovino che in tre stagioni dall’Eccellenza portò fino alla C2 vincendo i playoff e la Coppa Italia di serie D.

Tre squadre che hanno la fortuna di poter vantare Sarri nella propria storia, tre squadre che in queste ultime settimane hanno festeggiato i successi nei rispettivi campionati e non solo. Chiedere per credere alla Sansovino che ha messo insieme una stagione da record con vittoria della Coppa Italia di Promozione e del proprio girone di campionato, tornando in Eccellenza.

Oppure allo Stia che nel girone I di Seconda categoria ha registrato 70 punti frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e solo due sconfitte con 83 gol fatti e solo 28 al passivo.

Ieri infine ha fatto festa anche la Faellese che ha salutato la Terza categoria tornando in Seconda grazie alla vittoria sul Kerigma (3-5) e al pari con il quale la Tuscar ha frenato la Sangiustinese (1-1), regolando la matematica certezza ai leoni di Faella per la vittoria del campionato.