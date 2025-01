Prato, innesto a centrocampo: ufficiale l'arrivo di Mazza

Prato, 16 gennaio 2025 - Colpo del Prato in mezzo al campo. Dopo aver perso Federico Pizzutelli nei giorni scorsi (domenica il calciatore classe '95 ha rescisso per "gravi problemi familiari"), ecco che i biancazzurri hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Leonardo Mazza. Cresciuto nelle giovanili del Bologna (con la maglia rossoblù ha vinto una Supercoppa italiana e un Torneo di Viareggio), il classe 2000 viene da una prima parte di stagione disputata con indosso la casacca della Lavagnese, formazione che milita nel girone A di serie D con la quale ha totalizzato 12 presenze. In precedenza Mazza ha giocato nella Ternana in Serie B, nel Mantova e nel Taranto in Serie C, e l'anno passato nel Dolomiti Bellunesi in Serie D. Il 24enne ha inoltre vestito per due volte la casacca della Nazionale Under 17.

Mazza, che può ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo, si è già allenato con il gruppo ed è a disposizione del tecnico Marco Mariotti dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Lavagnese. Contro la Sammaurese, domenica allo stadio Lungobisenzio, potrebbe quindi fare il suo debutto con il Prato.