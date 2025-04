Mazzola batte Grassina 2-0 e accede ai play-off: decisive le reti di Bonechi e Iacoponi

MAZZOLA

2

GRASSINA

0

MAZZOLA: Fontanelli, Turillazzi, Vecchiarelli, Campatelli (45’ Forconi), Iacoponi, Bonechi, Rocchetti, Zanaj, Borri, Bouhamed (87’ Leonardi), Fiaschi (83’ Zeppi).

Panchina: Masiero, Saburri, Ghiozzi Pasqualetti, Radice, Pasqui, Taflaj. Allenatore Ghizzani.

GRASSINA: Merlini, Meazzini (83’ Rossilottini), Giannelli, Lebrun (38’ Rafanelli), Neri, Pampalone, Mazzanti, Senthilkumar (63’ Mazzoni), Parrini, Becucci (63’ Baccini), Dini (63’ Meucci).

Panchina: Bartoli, Chiti, Simoni, Meucci, Betti. Allenatore Cellini.

Arbitro Ferrara di Piombino (Particelli – Rama).

Reti: 39’ Bonechi, 62’ Iacoponi.

Note – Ammonitio Baccini. Espulso: Neri al 60’. Recupero: 1’ e 4’.

SIENA – Il Mazzola stacca il pass per i play-off battendo al Ceccarelli il Grassina. I primi minuti scorrono tranquilli fino al 20’, Borri sfonda sulla sinistra chiamando Merlini alla parata in angolo. Gli ospiti si vedono cinque minuti dopo con la conclusione dalla distanza di Becucci, Fontanelli controlla la sfera uscire a lato. Al 34’ occasionissima per i senesi, Borri serve il rimorchio di Fiaschi che calcia a botta sicura, Pampalone salva praticamente sulla linea di porta. Il gol del vantaggio arriva nel finale: punizione per Bonechi che svetta più alto di tutti gonfiando la rete. La ripresa comincia con la conclusione altissima di Lebrun e il traversone basso di Rocchetti che attraversa tutta l’area di rigore. L’episodio che segna la gara arriva al 60’: Fischi ruba palla involandosi indisturbato verso la porta, Neri lo atterra beccandosi il rosso diretto. Sulla punizione seguente grandissima parabola disegnata da Iacoponi e palla che muore sotto l’incrocio dei pali per il 2-0. I biancocelesti controllano senza affanni rischiando la terza rete con Vecchiarelli, tiro strozzato che Merlini blocca in due tempi, e Turillazzi, botta ravvicinata che esce di un nulla. Al triplice fischio finale il Mazzola può esultare per il terzo posto: nei play-off, dopo la sosta pasquale, sfida alla Colligiana.