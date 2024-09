Meda bum bum e Fucina avanti. Sono le uniche sopravvissute nella Coppa Italia di Eccellenza

Si assottiglia il plotone delle brianzole di Eccellenza in Coppa Italia. Su sei ne restano in corsa appena un paio, Meda (foto) e Fucina che hanno vinto i rispettivi triangolari a punteggio pieno. Poi ci sono le eliminazioni eccellenti, quelle di Leon e soprattutto quella a suon di gol dell’Ardor Lazzate, l’ultima brianzola ad averla vinto questa coppa. Salutano senza particolari remore Base e Casati Arcore. Spicca la seconda vittoria del Meda, ancora imbattuto, a cui sarebbe bastato il pareggio a Casazza ma fa le cose per bene vince 3-2. Crea, Valtulina e Russo superano la doppietta di Speroni. Agli ottavi i bianconeri se la vedranno col Sedriano. Alla Fucina era permesso anche perdere a Castiglione delle Stiviere ma mister Venantini non ha voluto correre rischi e il solito Picci ha insaccato il gol vittoria che vale la sfida secca con la Solbiatese. Che mercoledì sera a Morazzone ne ha rifilati tre alla Casati Arcore. A proposito di goleade, l’Ardor ne prende addirittura cinque (a uno) a Orzinuovi dall’Orceana. Mister Fedele ha comunque schierato un undici imbottito di seconde linee; di Spitalieri il gol della bandiera. Fuori dai giochi anche la Leon che non va oltre l’1-1 a Cazzago, di Bonalumi al 50’ la rete che fissa il finale. Base, già fuori alla vigilia, rimontata a Mapello. Sevesini avanti 2-0, finisce 3-2 per i bergamaschi.