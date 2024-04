Meda-Lazzate Il derby spuntato

Meda-Ardor Lazzate non ha deluso le aspettative. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto come è giusto che sia tra due avversarie a caccia entrambe di un obiettivo. Lo 0-0 però serve a poco sia all’una sia all’altra. Analizzando le gerarchie, è un punto importante per i bianconeri che lottano per salvarsi, ma che con il successo della Castanese a Caronno vedono complicarsi la situazione. Per via della forbice, finisse oggi il campionato, i bianconeri, pur essendo terz’ultimi, sarebbero retrocessi senza disputare lo spareggio a causa degli otto punti sui milanesi. Bisogna abbassare a sei il gap e la possibilità ci sarebbe anche visto che il Meda ha una gara da recuperare rispetto alle altre e lo farà domani sera sul campo della quotata Pavia, in lotta a sua volta con l’Ardor Lazzate (e Magenta seconda, ma in caduta libera) per il secondo posto. Pareggio giusto quello di via Icmesa, nessuna ha fatto calcoli, al “Mino Favini“ si è giocato per vincere. "Abbiamo fatto una partita fantastica, soprattutto nel primo tempo in cui ci è mancato solo il gol, peccato per l’episodio del palo a inizio del secondo", ha detto Giovanni Cairoli a fine gara (il suo collega Fedele ha seguito i suoi dalla tribuna causa squalifica).

"Avremo pochissimo tempo per preparare il match col Pavia, speriamo di recuperare qualcuno". E il riferimento è rivolto agli attaccanti, in primis Mazzini che ha provato ma il dolore ha condotto a più miti consigli. "Calendario difficile? Non importa chi affrontiamo, dobbiamo pensare a noi stessi e rimanere concentrati indipendentemente dall’avversario", chiude Cairoli. Recriminazioni anche per l’Ardor Lazzate che nella ripresa ha fallito due occasioni colossali, una delle quali con il bomber Giangaspero. Un successo nel derby avrebbe proiettato i gialloblù al secondo posto solitario, davanti al Magenta e in attesa del recupero Pavia-Meda di domani alle 21. Mezzo passo falso in chiave playoff per la Base, frenata sul 2-2 dal Verbano dopo essere andata due volte in vantaggio e due volte raggiunta dai padroni di casa, in lotta col Meda per evitare il penultimo posto.