Melloni infilza il Tuttocuoio. Si allontana il treno playoff

TUTTOCUOIO 0 IMOLESE 1

TUTTOCUOIO: Carcani; Moretti (39’ st Del Rosso), Bardini, Veron; Casari Bertona (36’ st Renda), Sansaro (19’ st Russo), Fino, Chiti, Lorenzini; Boiga, Benericetti (27’ st Centonze). A disp.: Dainelli, Forte, Haka, Severi, Fiscella. All.: Firicano.

IMOLESE: Adorni, Elefante, Brandi, Ale, Melloni (20’ st Raffini), Pierfederici (13’ st Lolli), Vlahovic, Ballanti (32’ st Manzoni), Agbugui (37’ st Garavini), Manes (44’ st Gasperoni), Barnaba. A disp.: Lopez, De Chiara, Mattiolo, Diaby. All.: D’Amore.

ARBITRO: Copelli di Mantova, RETE: 27’ pt Melloni.

Ponte a Egola - Un Tuttocuoio generoso non è riuscito ad evitare una sconfitta (1-0) contro l’Imolese, fallendo così il sorpasso per la sesta posizione. La rete che ha deciso il match del Leporaia si è materializzata poco prima della mezzora, con la squadra di casa che ha commesso due svarioni area di rigore. La palla è arrivata così a Melloni che da distanza ravvicinata ha infilato il gol del vantaggio. Un minuto prima del tè i neroverdi hanno avuto l’occasione del pari, ma Benericetti ha calciato in maniera maldestra. Lo svantaggio ha obbligato nella ripresa la squadra di Firicano a spingere e gli ospiti a difendersi con ordine, rischiando poco, e riuscendo anche a guadagnarsi un calcio di rigore per un tocco di Veron sul neo entrato Raffini. Sul dischetto si è presentato lo stesso centravanti, ma Carcani ha intuito e bloccato la conclusione. Con la partita rimasta ancora in bilico, il Tuttocuoio ha continuato ad attaccare anche nei 7’ di recupero finale, nei quali prima Fino (48’) e quindi Bardini (50’) hanno impegnato seriamente il portiere avversario Adorni. Tutto inutile.

Risultati 25a giornata girone D: Cittadella Vis Modena-Corticella 1-0, Fiorenzuola-Tau Calcio 0-2, Lentigione-Forlì 0-1, Prato-San Marino 0-2, Ravenna-Riccione 4-0, Sammaurese-Pistoiese 0-0, Sasso Marconi-Piacenza 0-1, Progresso-Zenith Prato 0-2, Tuttocuoio-Imolese 0-1.

Classifica: Forlì 60 punti, Ravenna 58, Tau Calcio 52, Pistoiese 46, Lentigione 42, Imolese 38, Tuttocuoio 34, Prato 32, Cittadella Vis Modena 31, Progresso 30, Piacenza e Zenith Prato 29, Sasso Marconi 28, San Marino e Corticella 26, Riccione 22, Sammaurese 20, Fiorenzuola 16.

s.l.