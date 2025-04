Memorial Dino Amadori: Torneo di Calcio Under 11 a San Martino in Strada

Presentata ieri, in municipio, la seconda edizione del ‘Memorial Dino Amadori’, torneo di calcio riservato ai Pulcini Under 11 che si svolgerà domenica al ‘Casadei’ di San Martino in Strada a partire dalle 9. A introdurre la presentazione Giovanni Amadori, membro dell’associazione dedicata a suo padre Dino, luminare della lotta contro il tumore e fondatore dell’Irst. "Mi piace ricordare l’opera di mio babbo, che amava lo sport – ha sottolineato –, per l’importanza della divulgazione della ricerca scientifica e della promozione del volontariato".

L’evento calcistico, organizzato con l’Union Sammartinese in particolare grazie all’impegno di Cristian Gimelli, allenatore della società, è denominato ‘Facciamo Rete, un gol per Matteo Craspi’ ed è dedicato al piccolo giocatore della società forlivese scomparso giovanissimo per una malattia incurabile il 1° maggio 2024. Alla presentazione era presente il commosso papà Daniele. Samuela Navetta, presidente dell’Union Sammartinese, ha ricordato il piccolo giocatore scomparso: "Matteo resta un simbolo della nostra società. Anche quando era ammalato continuava a seguire gli allenamenti dei compagni di squadra diventando un esempio per tutti noi".

Ha sottolineato invece l’importanza della sinergia tra gli enti del settore Emanuele Pignatiello, commissario della Croce Rossa di Forlì, che patrocina il torneo: "Nelle associazioni benefiche come la nostra è fondamentale sensibilizzare la popolazione, promuovendo ed amplificando l’opera dei preziosissimi volontari". Un impegno condiviso da Fabio Giacomini, segretario dell’Avis forlivese, anch’essa patrocinatrice del torneo, che ha annunciato l’ingresso nel consiglio dell’associazione cittadina dello stesso Giovanni Amadori, sottolineando come, anche attraverso lo sport, sia fondamentale aumentare i 7.200 donatori della sezione forlivese dell’ente.

L’assessore allo sport Kevin Bravi ha aggiunto: "Il binomio sport e salute è da considerare un esempio vincente da portare avanti in tutte le maniere. La sensibilizzazione alla cultura della ricerca e del volontariato sono un’eccellenza della nostra terra e l’amministrazione è intenzionata ad appoggiare ogni iniziativa lodevole come quella di domenica prossima".

A chiudere il vicesindaco Vincenzo Bongiorno: "Lo sport – ha affermato – deve essere un insegnamento valido per tutti i ragazzi che lo praticano. Fare squadra, ‘fare rete’ nella memoria del piccolo Matteo e di uno scienziato, e benefattore, come il professor Dino Amadori è il segnale che il loro insegnamento non andrà disperso".

Al torneo, che si protrarrà sino a sera, parteciperanno: Bakia Cesenatico, Cesena Femminile, Edelweiss Jolly, Gambettola, Granata Calcio, Meldola, Porto Fuori, Santa Sofia, Union Sammartinese, Vecchiazzano e Virtus Faenza. Oltre al Comune di Forlì hanno dato il patrocinio al memorial anche le amministrazioni comunali di Cesenatico, Faenza, Meldola e Santa Sofia unitamente a Forlifarma.

Franco Pardolesi