Memorial Muttini. L’Aia di Siena fa bis. Battuta Firenze ai calci di rigore

Siena trionfa per la seconda volta consecutiva al memorial Edoardo Muttini, organizzato dalla sezione Aia di Carrara. Un exploit per la squadra senese, guidata da mister Crezzini (prossimo alla promozione dalla Can C alla Can), che durante la mattinata ha vinto il girone con Prato e Empoli, per poi proseguire nella striscia positiva (senza mai subire gol) nel pomeriggio con le vittorie contro Pontedera ai quarti, Carrara nella semifinale e Firenze ai rigori nella finalissima. Una vera e propria spedizione sezionale quella dello scorso week-end, con 30 tra ragazzi e ragazze (e non) presenti. "Una due giorni intensa e ricca di emozioni – spiega l’Aia di Siena –, entusiasmo, di quella coesione, di quella voglia di stare insieme, di quello spirito di aggregazione e amicizia, di quell’orgoglio di portare sulle spalle il nome della nostra sezione, che fanno passare in secondo piano il risultato e che da sempre ci contraddistinguono. E questa forse è la vera vittoria".