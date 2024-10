Menichini, esordio da brividi. Incubo infortuni e squalifiche

Tra il valore dell’avversario, la Torres, e la situazione di emergenza per infortuni e squalifiche da vero e proprio allarme rosso, il debutto di Leonardo Menichini sulla panchina del Pontedera è già di quelli da brivido. O almeno così sarebbe per un allenatore "normale". Ma non per lui, che a 70 anni e con alle spalle una carriera in panchina di oltre 30, ne ha viste di peggiori. "Io non guardo all’organico al completo – attacca l’allenatore granata – bensì a quello che ho a disposizione ogni volta. I giocatori che non ci sono...non ci sono e c’è poco da farci, mentre da quelli sui cui posso contare confido che abbiano l’atteggiamento giusto per affrontare, in questo caso, un grande avversario qual è la Torres, arrivata seconda nel campionato scorso e ben allenata da un tecnico come Greco che ho allenato da giocatore". Menichini poi dà forza al suo gruppo: "Sappiamo che affronteremo un avversario forte, che ha fatto più punti fuori che in casa, che arriva qui ferito dalla sconfitta con l’Arezzo e che quindi vorrà ottenere il massimo. Però questo è un campionato dove può succedere di tutto, dove non esistono partite facili, e noi ci siamo preparati per una bella prestazione. E solitamente se c’è la prestazione c’è anche il risultato". Nella sua prima settimana di allenamenti, Menichini ha già notato progressi: "Ho visto i ragazzi in ripresa sotto il profilo psicologico, ho cercato di lavorare sulla testa e sulla serenità in modo da andare in campo senza zavorrarci di pensieri. Si gioca di partita in partita e da ogni gara bisogna tirare fuori il massimo. Vedremo se questo massimo sarà sufficiente per portare a casa un risultato".

Nonostante la posizione di classifica del Pontedera sia diventata da play out dopo il solo punto conquistato nelle ultime 5 giornate, l’allenatore granata dispensa fiducia: "Siamo solo alla nona giornata e quindi ci sono ancora tutti i margini per risalire. Anche perché le qualità per farlo ci sono. Io sono venuto a Pontedera perché ho fiducia in questo gruppo, che è composto anche da buoni giovani". Ai quali oggi Menichini dovrà attingere a piene mani viste le numerose indisponibilità. Tra gli over assenti, ossia gli squalificati Italeng e Ladinetti, si è aggiunto Van Ransbeeck, infortunatosi ad una clavicola in allenamento venerdì mattina, mentre restano out gli under Guidi, Sarpa e Marrone. Nonostante abbia i giocatori contati, Menichini non svela il tipo di modulo da adottare. "Abbiamo provato diverse soluzioni tattiche, deciderò solo all’ultimo" taglia corto il tecnico, nel cui staff adesso c’è anche il 43enne Andrea Lisuzzo che arriva dall’under 18 dell’Empoli. Oggi si comincia alle 15, dirige Dini della sezione di Città di Castello.

