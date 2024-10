Menichini pronto a dare la scossa: "Gruppo giù di morale, ma di valore"

Lavorare tutti insieme, con intensità, concentrazione e applicazione per uscire da questa situazione di classifica, anche perché la squadra ha le qualità per farlo. E’ stato questo il succo delle dichiarazioni rilasciate da Leonardo Menichini, da lunedì nuovo allenatore del Pontedera, e che hanno convinto tutti. "Dalla gara vista col Campobasso – ha detto, tra le altre cose, il tecnico nella sua prima conferenza - mi ero fatto già una buona idea della squadra. Certo, un’idea da fuori, perché i giocatori si conoscono bene quando si allenano, ma credo che la società e il direttore Zocchi abbiano allestito un buon complesso, un giusto mix di giovani e vecchi che può farsi valere. Possiamo battere tutti, ma dobbiamo sapere che si può anche perdere con tutti, quindi bisogna tenere sempre la concentrazione al massimo. Bisogna cercare di eliminare qualche difetto alzando la concentrazione, non regalando niente agli avversari e allo stesso tempo saper leggere la partita. Anche da parte dei giocatori. Loro per primi devono sapere che ogni palla può nascondere delle insidie, devono sapere quando tenere un pallone o quando giocarlo. Però ho visto una quadra che corre e che è in salute e per questo faccio i complimenti ad Agostini".

Prima della presentazione Menichini aveva diretto il primo allenamento: "Ho trovato la squadra un po’ giù di morale, ma questo è la naturale conseguenza del fatto che quando si arriva da un periodo in cui i risultati non vengono il morale si abbassa e quindi bisogna lavorare sull’autostima. Io credo in questi giocatori, che hanno delle potenzialità che non so perché non si sono espresse, anche se c’è stato un pizzico di sfortuna. Ma questi valori ci sono, quindi sta a me tirare fuori il meglio, capire quanto prima la composizione di questa rosa e cercare un modulo adatto. Che può essere anche quello della gestione precedente (il 3-5-2, ndr)".

Anche la tifoseria organizzata della gradinata nord Diego Savelli ha espresso con un comunicato il suo favore all’arrivo di Menichini: "Crediamo fermamente che la scelta della società sia congrua con l’idea di campionato con la quale siamo partiti ad inizio stagione. La squadra va sostenuta più che mai in questo momento, evitando futili proteste e lamentele di ogni tipo che non fanno altro che alimentare un malumore di per sé inutile. Da parte della squadra vogliamo vedere tutta la cattiveria che questa maglia, e questa città, meritano. Pensiamo che ci siano i mezzi per un campionato di tutt’altro livello rispetto a quello a cui abbiamo assistito fino ad ora. Adesso è il momento che ognuno di noi faccia la sua parte, facciamo capire alla squadra che noi siamo con loro fino alla fine. Sabato ci sarà una partita importante da vincere (contro la Torres, ndr). Indossate qualsiasi vessillo granata e venite a sostenere questi ragazzi. Avanti pontaderesi, avanti gradinata nord!".

Infine Italeng è stato squalificato per 4 giornate.

Stefano Lemmi