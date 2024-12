Mercato, anche Okitokandjo potrebbe partire. Merlonghi lascia i galletti: torna alla Sammaurese

Un addio pesante in casa Forlì. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato i saluti a bomber Mario Merlonghi (nella foto) che, già da ieri pomeriggio si è allenato con la sua squadra nuova (ma non troppo): la Sammaurese.

Partito nell’undici titolare disegnato da mister Alessandro Miramari, l’esperto attaccante si è trovato da quasi due mesi fuori squadra per un noioso infortunio. Nel contempo l’esplosione di Elia Petrelli al centro dell’attacco dei galletti – 5 reti messe a segno in 4 match – ha fatto il resto. Il 36enne Merlonghi nella scorsa stagione aveva messo a segno 14 reti, con 7 assist, nelle 32 gare disputate. Nel primo scorcio della stagione in corso dieci gettoni con una rete e tre passaggi-gol.

Stando alle lunghezze d’onda di radio mercato, dalla rosa del Forlì potrebbe partire anche il tulipano nero Stevy Okitokandjo, 4 reti in stagione, finora poco impegnato in prima squadra. A quanto pare la società biancorossa, a fronte dei suddetti cambiamenti nel reparto offensivo, continua a battere la pista che porta al 30enne Michele Trombetta, anno scorso punta di diamante di Miramari nel Corticella dove ha segnato 17 reti.

Lo stesso allenatore biancorosso, nel corso della trasmissione ‘Colpo di tacco’ (in streaming sul web) ha ammesso l’interessamento al potente attaccante che quest’anno in serie C col Giana Erminio ha trovato poco spazio, mettendo a segno una sola rete negli otto match disputati nella prima parte della stagione.

Franco Pardolesi