Mercato. Appignanese alla ricerca di rinforzi

Le feste di questi giorni frenano il mercato, anche se alcune operazioni sono state portate a compimento. In Prima categoria l’Elite Tolentino ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Maicol Ulissi, classe 1986. Il direttore sportivo Danilo Tarquini si è assicurato un giocatore che vanta una bella carriera tra i campionati di Promozione e Prima categoria. L’attaccante ha iniziato la stagione a Montecassiano.

In Eccellenza ci sono tre novità in casa Atletico Mariner: sono state infatti firmate le risoluzioni dei contratti con il centrocampista Giuseppe Veccia e con gli esperti difensori Mauro Sosi e Matteo Fabi Cannella. Nella terza giornata di ritorno l’Atletico Mariner affronterà in trasferta la Maceratese.

In Seconda categoria l’Esanatoglia non sta con le mani in mano: la società ha tesserato Gianluca Vanità per il quale si tratta di un ritorno a casa dopo l’esperienza con l’Argignano, è stato poi preso l’attaccante Luca Di Piero, classe 2006. L’Appignanese è ultima in classifica e la società sta cercando di condurre a termine delle operazioni per rinforzare l’organico. Uno dei nomi sui quali la dirigenza guarda è quello di Mattia Monachesi, l’esterno offensivo che ha concluso l’avventura con il Montefano. L’Aquila, prossimo avversario della Civitanovese, ha annunciato la rescisione con Alessio Cosentini, centrocampista del 2006 arrivato in estate dal Pontedera.