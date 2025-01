MERCATO. Barboni e Fiore in uscita. Ongaro pista calda

Fatta per il difensore Gilli (contratto fino al giugno 2027), Cutolo adesso, oltre a monitorare le altre piste in piedi, come quella che potrebbe portare al centravanti Ongaro del Novara, deve lavorare anche in uscita. Le liste bloccate a massimo 23 giocatori impongono infatti di liberare un posto per l’ex Picerno. Tra gli indiziati a fargli posto ci sono uno tra Masetti e Del Fabro, per il quale si sta cercando una sistemazione anche se il nodo ingaggio complica le trattative. In uscita, comunque, ci sono anche il centrocampista Fiore e uno tra Gaddini e Gucci, che avrebbero chiesto di giocare di più. Per il classe 2002 si cerca, semmai, una cessione temporanea. Infine, il classe 2007 Barboni, spesso aggregato alla prima squadra, dovrebbe finire all’Atletico Lodigiani.