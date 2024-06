Mercato biancorosso. Ecco le prime conferme

Il duo Vetrini-Malotti è al lavoro nell’allestimento della squadra, o meglio del "gruppo" che dovrà affrontare la prossima stagione calcistica. Se dovvese essere confermata l’impostazione del passato nella composizione dei gironi, possiamo, in attesa degli ultimi verdetti per gli altri due posti, ipotizzare quale potrebbe essere la composizione del girone E, sicuramente un "girone di ferro" se dovesse essere confermata questa ipotesi. Considerando Prato e Pistoia nel girone D, il girone E potrebbe essere composto così: Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Foligno (neo promossa), Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Orvietana, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Trestina, Tau Altopascio, Tuttocuoio (neo promossa). E sempre nel campo delle ipotesi proviamo a fare alcune considerazioni su chi resta e su chi parte in casa biancorossa anche valutando chi è in prestito, chi è stato più o meno impiegato considerando anche che dalla prossima stagione ci saranno soltanto tre Under. Cominciamo da chi è arrivato più tardi, vale a dire con il mercato di gennaio, in casa del Grifone. Verso una conferma, crediamo, Grasso, Sclano, Sacchini (nella foto), in partenza dovrebbero esserci Romairone, Russo, Prati, Davì, Porcu e Nocciolini. Tra i confermati Raffaelli, Morelli, Aprili, Arcuri, Macchi, Saio, Cretella, Sabelli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Fregoli, Violante. Da valutare le posizioni di Bruni, Bensaja e Giustarini.