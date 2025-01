Mercato. ’Cavallo di ritorno’ per rinforzare l’attacco: arriva l’ex Manuele Giustarini

Primo colpo di mercato invernale del Follonica Gavorrano. La società mineraria ha concluso per il ritorno in biancorossoblù dell’attaccante Manuele Giustarini. Per il classe 1994 si tratta della seconda esperienza con i minerari, dopo quella della stagione 2021/22 in cui conquistò anche la Coppa Italia di serie D. Per lui 15 reti totalizzate, di cui 10 in campionato con due assist, 4 in coppa e una nei play off. Giustarini torna nella sua Maremma - è nato a Grosseto - dopo l’esperienza che lo aveva portato, nella prima parte di questa stagione, nella Sanremese nel girone A di serie D. Seconda punta, esterno e trequartista, adesso il ritorno in biancorossoblù, dove ritrova anche i compagni Lo Sicco, Grifoni e Rosini, con cui aveva già giocato anche in passato. "Sono contentissimo di tornare – commenta – . Conosco l’ambiente e i ragazzi, sono pronto per dare una mano. Come squadra dobbiamo solo pensare a fare bene, spero di fare il meglio possibile per contribuire e dare il mio apporto. Questa estate volevo cambiare aria e girone, soprattutto dopo la rottura del perone, quindi ho intrapreso questa avventura alla Sanremese dove mi sono trovato bene, è stata un’esperienza diversa. Poi adesso c’è stata la possibilità di tornare in un posto dove ho vissuto una bella stagione con anche la vittoria della Coppa Italia. Sono molto contento anche di ritrovare mister Marco Masi, con cui ho già lavorato e con cui ho anche vinto un campionato alla Pianese. Ho conosciuto anche il direttore sportivo Giovannini e non vedo l’ora di iniziare". Si tratta del primo innesti di gennaio, dopo che a dicembre era arrivato Bramante per sopperire alla partenza di Kernezo.