Mercato. Colpo del Trodica, ecco Becker dalla Civitanovese

Vestiranno ancora la maglia del Tolentino il difensore Marco Di Biagio, classe 2004, e il centrocampista Alessio Giuggioloni, classe 2005. Il primo è cresciuto nel vivaio cremisi, ma poi ha iniziato l’anno scorso a Montegranaro da dove è rientrato a stagione in corso; anche l’altro giocatore è arrivato dal Montegranaro. "Sono felice – dice Di Biagio – di vestire per un’altra stagione la maglia cremisi, che dopo 9 anni è diventata come una seconda pelle". "Ringrazio la società – dice Giuggioloni – per aver creduto in me fin dal primo giorno". Il Trodica si è assicurato il trequartista argentino Pablo Becker, reduce dalla vittoria dell’Eccellenza con la maglia della Civitanovese. L’ex biancorosso Edoardo Santarelli indosserà anche la prossima stagione la maglia numero uno dell’Osimana. Yassine Belkaid, ex Civitanovese e Maceratese, ha smesso i panni da giocatore per iniziare nella Jesina il cammino da direttore sportivo, i leoncelli saranno allenati da Igor Giorgini, che tra l’altro per cinque stagioni ha indossato la casacca biancorossa. Gabrio Giacchetta è il responsabile del settore giovanile, categorie agonistiche, del Matelica.