Mercato. Dalla B assalto a Merola del Pescara

Tra qualche giorno il mercato di gennaio è pronto a decollare. Ma già le trattative si stanno facendo bollenti. La corsa a tre in vetta alla classifica è di quelle che appassionano e anche le big si stanno affacciando sul mercato per qualche ritocco. È il caso della Ternana che guarda in serie B per avere il centrocampista Vita del Cittadella. Ma punta anche verso Trieste. Andrea Vallocchia e Idriz Voca sono i due rinforzi che il club vorrebbe regalare a mister Abate. Anche se la trattativa con la Triestina sembra tutt’altro che agevole per arrivare ai due centrocampisti. Da Terni a Pescara, gli abruzzesi provano ancora una volta a tenersi stretti Davide Merola. L’attaccante, che ancora non ha avviato la trattativa con il Pescara per il rinnovo del contratto, piace in cadetteria e questa non è una novità. A farsi avanti negli ultimi giorni è stata la Salernitana. Ma la corsa verso la B è complessa e gli abruzzesi non vogliono priversi della propria stella più luminosa.