Mercato Dalla Prima alla Terza, gli ultimi colpi

La stagione delle formazioni militanti in Prima e Seconda Categoria ha preso il via nelle scorse settimane, con i primi due turni di Coppa Toscana che sono già andati in archivio (fatta eccezione per le gare rinviate per il maltempo di domenica scorsa, che dovrebbero tuttavia essere recuperate a breve). E in attesa che domenica prossima partano anche i campionati, c’è tutto il tempo di fare il punto sugli ultimissimi "colpi" di mercato messi a segno dalle formazioni di Prato e provincia.

Partendo dall’ultimo in ordine cronologico, annunciato due giorni fa dal CSL Prato Social Club: i dirigenti hanno ritoccato la rosa a disposizione di coach Francesco Campolo con l’arrivo del venticinquenne Tommaso Tinagli, in vista dell’avvio del campionato di Prima Categoria. Il club, venerdì scorso, aveva presentato anche l’attaccante Loris Pagnotta, mattatore nel 2-1 imposto allo Jolo nella prima giornata di coppa.

Nell’arco del medesimo giorno, il Maliseti Seano aveva fatto sapere di aver ingaggiato il centrocampista ventitreenne Ibrahima Laye Ndoye, per dare a mister Masi un’alternativa in più nella zona nevralgica del campo. Scendendo in Seconda Categoria, sono a quanto pare i portieri ad andare di moda, stando perlomeno agli ultimi innesti: da un lato c’è la Polisportiva Naldi, che ha ufficializzato l’innesto del portiere diciannovenne Matteo Velleca proveniente dal Firenze Ovest. Dall’altro c’è la Valbisenzio Academy di coach Pulidori, che si è assicurata i servigi dell’esperto estremo difensore (classe 1990) Gianluca Galli, salito di livello dopo l’ottima annata disputata a La Briglia in Terza Categoria.

E proprio dalla Terza arrivano le ultime novità, considerando che le squadre avranno più tempo per affinare gli ultimi dettagli in quanto il campionato inizierà il mese prossimo (per quanto fra una decina di giorni dovrebbe prendere il via la Coppa Faggi). La CDP Vaianese, la nuova compagine nata da una "costola" de La Briglia Vaiano, ha comunicato gli arrivi dell’esterno Gianmarco Macrì e del centrocampista Lorenzo Ciriegi. Ma chissà che, dando un’occhiata al "mercato degli svincolati", non possa concretizzarsi qualche altro colpo proprio nei prossimi giorni.

