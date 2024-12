Mercato di riparazione: Lucchese tra Magnaghi e Costantino, chi partirà?

In estate, come in inverno, gli attaccanti sono sempre di moda. E, così, anche nel cosiddetto mercato di riparazione, che aprirà i battenti il 2 gennaio prossimo, saranno molte le squadre che andranno alla caccia delle punte; non quelle irraggiungibili, perché costano troppo o perché stanno bene dove si trovano, ma le altre che, per un verso o per l’altro, hanno bisogno di cambiare aria e squadra per ritrovarsi. In un mercato dove sicuramente gireranno pochissimi euro, si lavorerà soprattutto sugli scambi.

Guardando in casa rossonera, ci sono due giocatori finiti sotto la lente della società e sono Magnaghi e Costantino. All’inizio della stagione era stato Magnaghi a non convincere, dal momento che Costantino, arrivato in prestito dal Catania, ma con uno stipendio molto importante per la categoria, aveva iniziato alla grande: due gol nelle prime giornate. Poi qualcosa si è inceppato nel "motore" del trentaquattrenne svizzero, tant’ è vero che, da allora e fino all’ultima gara di Sassari, non ha più segnato un gol.

Nel frattempo sono, invece, risalite le quotazioni di Magnaghi che, una volta ritrovata una buona condizione fisica, ma, soprattutto, la fiducia dell’ambiente, ha cominciato a segnare, arrivando a quota 4 reti. Poi, nel momento più prolifico, ecco lo stop nel derby con l’Arezzo, con tanto di problema alla caviglia che lo costringerà a stare fuori per alcune settimane, dopo aver saltato Sassari e con il Pineto. E meno male che c’è la sosta di Natale, per cui Magnaghi avrà tempo per recuperare.

Rimanendo in tema di mercato, bisognerà capire chi, tra i due, potrebbe lasciare la Lucchese che ha, tra l’altro, la necessità di abbassare il foglio paga. In questo momento l’indiziato numero uno è proprio Costantino che, comunque, ha mercato, nonostante i pochissimi gol realizzati nella Lucchese su 14 presenze. Secondo le solite indiscrezioni, l’ex attaccante etneo è finito nel mirino della Casertana che lo aveva messo sotto osservazione anche in estate e di una altra squadra del girone sudista. Staremo a vedere. Intanto, però, Costantino sembra essere in forse per il match pre-natalizio di domani sera contro il Pineto per problemi di affaticamento e sarà valutato nelle prossime ore. E ovvio che, se dovesse partire uno dei due attuali attaccanti, la società sarebbe obbligata alla loro sostituzione.

Un profilo che piace è quello del poderoso trentatreenne romano Michele Vano, ex Pistoiese, Perugia, Rimini, Monterosi (27 presenze e 8 gol) ed ora in uscita dall’Avellino.

Il "diesse" Ferrarese è impegnato su più fronti: oltre a provare a portare dentro tre-quattro nuovi giocatori, dovrà necessariamente sfoltire la "rosa" di quei giovanotti che qui non avrebbero più spazio.

La squadra, infine, sta completando la preparazione in vista di della prima sfida-salvezza contro il Pineto. Fuori per infortunio Magnaghi e Welbeck, con Fedato che dovremmo rivedere finalmente a gennaio, ci sono appunto da valutare le condizioni fisiche di Costantino. Se l’attaccante non sarà al meglio, spazio a Sasanelli. Ma dovremmo saperne di più in occasione della conferenza di presentazione.

