Mercato dilettanti

Il mercato del calcio dilettantistico è ormai entrato nel vivo a tutti gli effetti: c’è chi sta cercando nuovi innesti per fare un salto in più o chi ha messo nel mirino più operazioni per rilanciarsi. Oltre a chi è ovviamente già passato ai fatti. Partendo dalla Prima Categoria, l’AM Aglianese che sta risalendo la china nel girone D ha reso noto l’arrivo del difensore classe 1995 Matteo Foresta: un nuovo elemento a disposizione del tecnico Mirco Matteoni per riportarsi a ridosso delle primissime e tentare di centrare quel ritorno in Promozione non centrato nella scorsa stagione. In Seconda Categoria, il Chiesina Uzzanese è in netta ripresa e veleggia ormai verso le zone nobili del girone B, per quanto Piazza al Serchio e Pescia abbiano ancora un margine cospicuo di vantaggio. E per tentare di eroderlo, la dirigenza ha effettuato un colpo in entrata: anche ad Alessio Testa, ventisettenne attaccante ufficializzato due giorni fa, sarà chiesto di dare un contributo alla causa. In Terza Categoria infine, il Ramini ha ingaggiato Ottavio Panconi, Lorenzo Villani e Simone Dellamassa.

G.F.