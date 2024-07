Mercato dilettanti. Castelfiorentino scatenato. Altri due colpi per i gialloblù

Castelfiorentino United scatenato sul mercato dilettanti. Il diesse Andrea Pucci ha piazzato altri due colpi in vista della prossima stagione di Promozione. Uno è un ritorno, visto che il centrocampista classe 1996 Damiano Bagnoli ha mosso proprio nel vivaio gialloblù i primi passi, prima di completare il proprio percorso giovanile tra Empoli, Siena e Pisa. Nel 2014-‘15 esordisce in Serie D con il Poggibonsi (3 presenze), ma è nella successiva esperienza al Gambassi che si consolida come uno dei mediani più talentuosi dell’Eccellenza, mettendo insieme 63 ‘gettoni’ con 4 reti. Dopo un campionato di Promozione (28 gare e 3 centri), nel 2019 Bagnoli approda alla Chiantigiana sempre in Promozione (altre 24 gare condite da 3 gol), prima di passare al Certaldo nella stagione segnata dalla stop per il Covid e al Montalcino dove nel biennio 2021-2023 scende in campo altre 43 volte in Promozione segnando 3 reti. Nell’ultima stagione ha invece militato di nuovo a Gambassi in Prima Categoria. Dai ‘cugini’ termali arriva anche l’esperto attaccante Gionata Fontanelli (‘89), che vanta quasi 10 presenze in D (12 reti) tra Sangimignano, Scandicci, Aquila Montevarchi e Colligiana. Coi biancorossi di Colle val d’Elsa ha vinto anche l’Eccellenza 2012-‘13 (26 presenze e 9 gol), categoria in cui ha disputato altre 17 partite con 3 reti nella prima esperienza a Gambassi, condivisa per altro con lo stesso Bagnoli come capitato anche alla Chiantigiana (97 gare e 36 gol) dove vincono il campionato di Promozione 2019-‘20 e al Montalcino (22 centri in 24 partite nella Promozione 2021-‘22 dopo lo stop per il Covid).

Nell’ultima stagione ha invece segnato 15 reti n Prima Categoria con i termali, non sufficienti però alla squadra allenata da Gangoni per qualificarsi ai play-off, mentre in quella precedente aveva ‘timbrato’ 8 volte il cartellino in Promozione con la Larcianese, in 24 presenze. A questi due volte nuovi si aggiungono quelli già annunciati, ossia il portiere Simone Iacoponi (‘01), 4 presenze nel Tuttocuoio promosso in Serie D, il centrocampista Yuri Calonaci (‘00) e l’attaccante Tommaso Milanesi (‘01), 27 presenze nell’ultimo campionato di Promozione con la Chiantigiana segnando rispettivamente 5 ed 8 reti.

Si.Ci.