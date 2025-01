Mercato dilettanti. Diaz Verde, il Terni Fc punta su un argentino

Il Terni Fc sistema il reparto d’attacco con l’ingaggio dell’argentino José Antonio Diaz Verde, nella prima parte di stagione in Eccellenza pugliese al Novoli. Punta centrale, classe 1986, vanta un’ampia esperienza nei campionati spagnoli. In Italia ha giocato con Ovidiana Sulmona, Mosciano, Casalbordino e Galatina. Diaz, che si è già allenato allo Strinati nei giorni scorsi, sarà subito a disposizione di Tozzi Borsoi per la sfida con la Pietralunghese. É il secondo innesto in attacco per il Terni Fc dopo il ritorno di Paolo Quondam (85), già impiegato nelle ultime due uscite. L’intento della compagine del patron Cardona è chiaro: scalare la classifica come fatto già la scorsa stagione. Restando in tema di mercato e di attaccanti, nuova avventura nelle Marche per Maurizio Peluso (85). Dopo la prima parte di stagione al Fabriano Cerreto, il puntero ex Ellera, Foligno e Tiferno giocherà ancora in Eccellenza ma a Tolentino. Innesto di lusso nel reparto avanzato per il club marchigiano che coltiva sogni di promozione in serie D. Alla fine del girone d’andata il Tolentino è quarto a 8 punti dalla Maceratese capolista.