Mercato dilettanti. GabicceGradara puntella i reparti. Presi Marchetti, Morbidi e Gallotti

Il Fossombrone sta cercando una punta esterna e un difensore. Diversi i nomi al vaglio dei tecnici. Il portiere Gabriele Petrucci (classe 2005) lasciato libero dall’Urbino si è accasato alla Civitanovese. A proposito dell’Urbino ieri il club del presidente Lucarini ha comunicato la conferma per la prossima stagione del jolly difensivo Michele Nisi. Il Gabicce Gradara (nella foto i tre nuovi acquisti con il presidente: da sinistra Marchetti, il presidente Marsili, Morbidi e Gallotti) comunica di aver ingaggiato tre calciatori. Si tratta dell’attaccante Nicolò Marchetti, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Gabicce Gradara per poi approdare alla Vis Pesaro e poi di nuovo al Gabicce Gradara in prima squadra come under fino ad essere nell’ultima stagione un punto fermo (5 gol) nel San Bartolo in Seconda categoria. Il secondo volto nuovo è il terzino destro Nicola Morbidi, classe 2002, proviene dal Valfoglia. Un difensore che nonostante la giovane età ha alle spalle alcuni campionati di Promozione. Il terzo acquisto è il forte centrocampista Giovanni Gallotti, classe 1998, che era nel mirino di più società, compagno di squadra di Morbidi: ha militato, infatti, nel Valfoglia nelle due ultime stagioni ed in precedenza si è fatto valere in Eccellenza con Pergolese (tre stagioni), Forsempronese (una) e Biagio Nazzaro (due). Un giocatore di temperamento e tecnica, di piede mancino, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo per la sua versatilità tattica assicurando anche qualche gol.

Dopo una stagione si interrompe il rapporto sportivo fra il Vismara Calcio e Fausto Paduano, difensore di fascia classe 2003. L’attaccante Gabriele Tittarelli (classe 1994) ex Osimana (due stagioni fa capocannoniere del campionato di Eccellenza con il Chiesanuova) ha firmato con la Jesina. L’Atletico River Urbinelli ha ufficializzato l’arrivo di Michele Zonghetti, difensore classe 1991. Terzo colpo in entrata per il Real Altofoglia del presidente Bertini, per dar man forte alla difesa arriva Andrea Tacchi, terzino destro classe 2000 proveniente dal Valfoglia Tavoleto. Si sono divise le strade tra l’attaccante Juan Emmanuel Crosetta e il Casinina. Ufficiale a Piandimeleto l’ingaggio del centrocampista Enrico Corradi, classe 2004 ex Juniores del Lunano. Simone Portogallo, centrocampista classe ‘99, sarà ancora un giocatore del Lunano, la conferma è di ieri. Andrea Salvi navigato mister (ultima stagione alla Falco Acqualagna) è il nuovo allenatore del Santa Cecilia Urbania. L’attaccante Ettore Padovani, classe 1989, dopo due stagioni all’Alma Juventus Fano si è trasferito alla Civitanovese che ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza. Padovani farà coppia con Ismaila Diop classe 1999 senegalese di 194 centimetri, proveniente dal Sant’Angelo Lodigiani in serie D.

Amedeo Pisciolini