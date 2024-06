Mercato dilettanti. Il Brescello ingaggia Buffagni

Proseguono i cambiamenti nelle rose delle squadre tra nuovi arrivi e saluti, ma partiamo da una situazione che riguarda lo Sporting Scandiano: la Bobbiese, società piacentina di Promozione che vincendo i playoff aveva praticamente staccato il pass per la categoria superiore, ha annunciato che non si iscriverà all’Eccellenza per il tipo di impegno, sotto ogni aspetto, che la categoria richiede.

I neroverdi probabilmente ripartiranno dalla Promozione o dalla Prima categoria. In tutto questo proprio lo Sporting Scandiano è alla finestra: la vittoria in Coppa di Promozione ha proiettato i rossoblù in quinta posizione nella graduatoria dei ripescaggi, e ora le quotazioni aumentano. Vedremo in che direzione si muoverà la Federazione quando completerà gli organici dei tornei.

Riguardo il mercato, il Brescello/Piccardo c’è e ha preso dal Rolo un centrocampista di qualità come Nicola Buffagni, 26 anni, e un attaccante affidabile come il 25enne Luca Fiocchi.

Il Baiso/Secchia, in Promozione, riporta in montagna un montanaro doc come Cristian Caccialupi, portiere classe 2004 di Collagna: era al Brescello/Piccardo, e ora vestirà il gialloblù di Baiso.

Altro colpo del Luzzara, salvatosi in Promozione, con l’arrivo di Andrea Ranieri, che arriva dal Rolo (ha giocato anche alla Riese). Ranieri è un 2002 che può ricoprire praticamente tutti i ruoli della fascia destra.

In Prima categoria aria nuova al Quattro Castella che potrà schierare sull’out di destra Saliou Keita, classe 2002 che era in forza al Boca Barco (ultima stagione da 25 presenze condite da una rete).

Attiva la Povigliese che per la difesa punterà su Giovanni Gangemi, centrale (ma anche terzino all’occorrenza) che proviene dal Montecavolo. Il classe 1995 giocherà anche col confermato Thomas Campana, difensore del 1992. Rinforza il reparto offensivo la Virtus Correggio: ecco Luca Santini, seconda punta (o esterno) del ’99 che era alla Sammartinese.

In Seconda categoria novità alla Borzanese con l’innesto di Alessandro Farris, classe 1995 che arriva da 13 gol segnati col Fellegara sempre in Seconda. Il Santos ha preso Federico Anceschi dalla Virtus Bagnolo: il centrocampista del 1994 ha seguito, di fatto, mister Maurizo Nobili.

Il Puianello, promosso in Terza dopo i playoff vinti, conferma Luigi Di Iorio, difensore del ’96 col vizio del gol. In Terza categoria lo Sporting Cavriago continua a sistemare la rosa dopo la retrocessione dalla Seconda: confermato Giorgio Maccagnani, difensore del 1999 reduce da un infortunio che lo ha frenato a lungo, e la società punta ad un suo riscatto.

g.m.