Mercato dilettanti. Il Masone ne prende quattro. Sammartinese: qualità con Liguoro

Il Lentigione ha annunciato anche il vice allenatore: al fianco di Stefano Cassani ci sarà Federico Zambelli, che è reduce da un stagione alla guida dell’Under 14 della Reggiana. Ha lavorato anche nel vivaio del Bologna. l preparatore atletico sarà invece Samuele Tomasini.

Una conferma alla Correggese, pronta per la nuova Eccellenza che verrà: rimane il portiere Matteo Cipriani, classe 1996 nativo di Prato.

Nel girone di ritorno dell’ultimo campionato era stato frenato da un lungo infortunio, e ora ecco la conferma per tornare protagonista. A proposito di estremi difensori, ecco un nuovo guardiano per il Baiso/Secchia in Promozione: ufficiale, dal Casalgrande, l’arrivo di Marcello Codeluppi. Classe 1992, è un ex Vianese, Rubiera, San Faustino, Arcetana e Casalgrandese che con Cristian Caccialupi, 2004 già annunciato da settimane, formerà il pacchetto portieri che avrà il compito di parare per i colori gialloblù. Colpi in casa Masone, neopromosso in Promozione: ecco anche in questo caso un portiere, cioè Filippo Catellani, classe 1995 che ritorna in orange. Presi anche il difensore del 2004 Matteo Nocetti, ex Arcetana, l’esperto centrale classe 1981 Luca Ruopolo (ex San Felice, in questi giorni è un punto fisso della difesa del Cervarezza nel Torneo della Montagna) e Riccardo Caroli, esterno del 2005 ex Vianese. C’è la Sammartinese: neroverdi molto attivi, e hanno annunciato Pasquale Liguoro, trequartista del 2000 cresciuto nei settori giovanili di Reggiana e Virtus Entella ed è reduce da un’annata in Eccellenza con l’Albese. In Seconda categoria novità in casa Reggiolo, club attivo col colpo Antonio Aquino: è un duttile centrocampista del 1996 proveniente dal Gonzaga, che spesso ha fatto categorie superiori. In biancorosso anche il portiere Enrico Caleffi, classe 1991 ex Nogara col quale ha vinto i playoff di Prima. In Terza categoria novità al Gatta: prelevato dal Carpineti il centrocampista Filippo Coriani, esperto classe 1989.