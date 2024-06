Mercato dilettanti. La Correggese rinforza l’attacco con Giovannini. Vianese: Tosi!

In Eccellenza importante innesto in casa Correggese: ecco Lion Giovannini, nato ad Ascoli il 9 aprile del 1995. Per l’ attaccante sono tante le esperienze di assoluto prestigio in carriera. Si va dal torneo di Viareggio disputato col Napoli, all’esordio in B con l’Ascoli. In bianconero anche due annate in C, poi anche la Serie D con Matelica, Civitanovese, Monticelli e Taranto. Il percorso lo ha portato l’anno scorso a vincere l’Eccellenza col Rieti, segnando 5 gol (poi è stato fermato da un infortunio). La Correggese fa sul serio. Colpo della Vianese: ecco il classe 2005 Diego Tosi, centrocampista offensivo di talento che arriva dalla Reggiana. Tosi ha disputato nell’ultima stagione il campionato Primavera 3 con la maglia del Fiorenzuola. Sta giocando il Torneo della Montagna con il Vettus (ha anche segnato contro la Borzanese un gran gol). Lo Sporting Scandiano, ripescato in Eccellenza, ha preso per il centrocampo il classe 1998 Andrea De Pietri Tonelli e Riccardo Zito, attaccante del 2000 che ha trascorso l’ultima annata tra Sasso Marconi e Formigine (nel reggiano lo ricordiamo con l’Arcetana). In Promozione nuovo portiere per il Campagnola: è il 2005 Jacopo Vioni, che arriva dagli Juniores della Correggese. Il Luzzara, dopo numerose operazioni di mercato, annuncia la conferma dell’allenatore, che sarà ancora Marco Iotti. A Boretto dopo sei anni Andrea Vaccari non è più presidente. "Devo lasciare in seguito alla nomina a vicesindaco del paese", si legge nel lungo saluto di Vaccari.

In Prima categoria colpo per la neopromossa Barcaccia: ecco in arrivo il duttile centrocampista offensivo Daniele Palermo, classe 1999 che proviene dal Real Casina, e lo ricordiamo anche alla Vianese. A proposito di Real Casina: in Seconda categoria ecco un mediano per i biancorossi; si tratta di Emanuele Alberini, classe 1998 ex Vianese, FalkGalileo e Borzanese.

g.m.