Mercato dilettanti. L’esterno Beninati lascia il Vismara

L’Urbino che è al lavoro per l’ingaggio di un difensore importante, ha intanto confermato ieri l’attaccante Sartori e il giocatore Tamagnini: quest’ultimo sarà anche il responsabile della scuola calcio. Vicina la conferma anche di Cusimano, invece non corrispondono al vero le voci che volevano il portiere Federico Taborda del Montegranaro vicino all’Urbino. Si separano le strade dopo due stagioni fra Il Vismara Calcio e l’esterno di fascia sinistra Giovanni Beninati classe 1999, a causa dei suoi impegni di lavoro all’estero. "Giocatore che si è fatto apprezzare per il suo notevole temperamento fisico e per intensità agonistica – fa sapere la dirigenza del Vismara – unite all’agilità nella corsa, che gli hanno consentito di mettere costantemente in difficoltà i suoi diretti avversari. Qualità che unite al suo attaccamento alla maglia, dimostrato nei due campionati precedenti, hanno contribuito a farsi molto stimare dalla tifoseria". Sempre il Vismara comunica di aver acquisito per la prossima stagione le prestazioni del centrocampista centrale Alessandro Morani classe 2002 proveniente dall’Urbino Calcio.

L’Urbania calcio ha comunicato i nomi dei ragazzi che partiranno per la preparazione precampionato. Faranno parte della rosa a disposizione di mister Lilli: Diene, Antoniucci, Lani, Ciarafoni, Catani. Da quest’anno il campionato di Eccellenza Marche prevede l’impiego in campo di un 2005 e un 2006. Il Monturano ha annunciato l’ingaggio di Emanuele Russo, esterno d’attacco classe 2000 reduce dal campionato prima con l’Azzurra Colli in Eccellenza e poi con il Casette Verdini in Promozione. L’asd Carpegna Calcio comunica che il Carpegnolo Ludovico D’Amore classe 2006 entrerà a far parte della prima squadra. Dopo una lunga trattativa il diesse del Real Altofoglia si è portato a casa l’esterno destro Francesco Matteucci, fresco vincitore dei play-off di prima categoria con l’Atletico Tavullia. Il giovane Giovanni Picchi classe 2006 pur ‘appetito’ da diverse società rimarrà alla Cagliese. Cosimo De Gennaro, 104 presenze, 51 gol fatti e tantissima voglia di continuare a segnare, è stato confermato al centro dell’attacco del Pantano.

Fusione. La Polisportiva Santa Veneranda e lo Iesi Dini Calcio si sono unite per dar vita alla nuova realtà sportiva denominata Ies Santa Veneranda. Giordano Ercolani, classe 2004, difensore ex Lunano, è un nuovo giocatore del Piandimeleto."Un’unione – dicono i dirigenti – che rappresenta un passo significativo verso la creazione di un club solido, ambizioso e, allo stesso tempo sostenibile che, con rinnovato vigore, guarda al futuro con coraggio ed entusiasmo". La nuova società verrà presentata lunedì 1 luglio nella sala Rossa di Comune di Pesaro.

Amedeo Pisciolini