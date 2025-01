Mercato dilettanti. Tripletta Atletico Bmg. Bigarelli va all’Agape

É sempre mercato in Eccellenza. Triplo ingaggio sul fronte under in casa Atletico Bmg. Il ds Alvaro Arcipreti ha definito gli arrivi di tre classe 2005: l’esterno d’attacco Leonardo Cuccioletta, ex Orvietana, già con Puccica a Ladispoli, l’esterno sinistro ex Fc Viterbo Marco Ciucci e l’esterno destro Daniele Chiaverini ex Orvietana. Tutti e tre saranno a disposizione di Puccica per la sfida con l’Olympia Thyrus alla ripresa. Allo stesso tempo il presidente Alessandro Contardi e il ds Arcipreti ringraziano il fantasista Pietro Orlandi e il difensore Ivan Ziroli che hanno lasciato la Bmg per accasarsi, rispettivamente, a Bastia e Matelica. Rinforzo nel reparto offensivo per l’Umbertide Agape che ufficializza l’ingaggio dell’attaccante classe 2003 Alex Bigarelli, ex Virtus Sangiustino, in avvio di stagione all’Angelana. Subito a disposizione di Lorenzo Peruzzi per la sfida con l’Ellera alla ripresa domenica 12 gennaio.