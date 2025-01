Mercato. Djuric lascia Monza. Firma con il Parma

Milan Djuric diventerà a breve un giocatore del Parma. Nella giornata di ieri, infatti, il Monza ha trovato un accordo con gli emiliani per il passaggio del giocatore (che ha firmato fino al 2026) alla formazione guidata da Fabio Pecchia. Il centravanti, 35 anni il prossimo maggio, era arrivato in Brianza nel gennaio del 2024. Nel frattempo continuano le voci sulla situazione di Mario Balotelli. "Non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della società", ha scritto “SuperMario“, accostato a Monza, Bari e Trapani negli ultimi giorni.