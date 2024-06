Mercato. Gagliardini resta alla Maceratese. La Sangiustese sull’esperto Iommi

Federico Gagliardini difenderà la porta della Maceratese anche nella prossima stagione. Adesso si sta lavorando per rinforzare la rosa affidata a Matteo Possanzini: per l’attacco si stanno stringendo i tempi con Valerio Finizio, ex Casalbordino (Eccellenza abruzzese), con i centrocampisti Alessio Bracciatelli e Armin Nasic, entrambi ex Tolentino. Ma è chiaro che non manca di certo il lavoro per il direttore sportivo Nicolò De Cesare. La Sangiustese è vicina ad assicurarsi l’esperto Giacomo Iommi, lo scorso anno al Chiesanuova, mentre dopo tre stagioni non farà più parte della rosa il centrocampista Massimiliano Trillini. La società rossoblù ha ripreso il portiere Cristopher Rossi. Il Montefano ha confermato il portiere Simone David che quindi difenderà la porta dei viola per la seconda stagione di fila. Il Chiesanuova sta stringendo i tempi con il difensore Michelangelo Monaco, nelle ultime stagioni al Montefano. Il primo volto nuovo del Matelica è il jolly difensivo Yaya Junior Wahi, classe 1998, che ha giocato nelle ultime stagioni al Potenza Picena dove è stato allenato da Giuseppe Santoni che ora ritrova in questa nuova avventura nel campionato di Eccellenza.

La Folgore Castelraimondo ha confermato i centrocampisti Taulanti Dashi e Simone Lori. Infine Cesare Giovagnetti filottranese, 57 anni, è il nuovo allenatore della Cingolana San Francesco