Mercato. "Guerri è al lavoro. Se c’è da migliorare la società è pronta»

Sul tema mercato, Simone Farina ha preferito non addentrarsi e demandare ‘il compito’ al direttore sportivo Simone Guerri. Il diesse bianconero, come noto, è ancora inibito e lo sarà fino al prossimo 28 dicembre (sanzione arrivata dopo la partita Siena-Sangiovannese). Quindi al momento non può rilasciare comunicazioni ufficiali. Anche sull’argomento, però, Farina ha professato ottimismo. "Sarà Simone Guerri a parlare quando potrà – ha sottolineato il direttore generale della Robur –, ma assicuro tutti che sta lavorando sodo, e anche da prima dell’apertura della finestra invernale. Senza dimenticare che il mercato di gennaio è sempre di difficile gestione, se ci sarà da migliorare, il Siena non si tirerà indietro, ma con la massima attenzione per non arrecare più danni che benefici. La volontà da parte della proprietà non manca".