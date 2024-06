Mercato. Il centrocampista goleador Carpani firma per il Catania

Il centrocampista Gianluca Carpani ha firmato un contratto biennale con il Catania. Nelle ultime due stagioni il giocatore si è messo in luce con la maglia della Recanatese mettendo a segno 20 gol. Il giocatore si è ora legato al club siciliano fino al 30 giugno 2026. In Eccellenza il Matelica si è assicurato il difensore Mattia Lucarini, classe 2002, nell’ultima stagione alla Jesina, in precedenza ha giocato in D con il Pineto, dove ha vinto il campionato, e vanta esperienze nel massimo torneo regionale con il Fabriano Cerreto. Con il suo arrivo si amplia la scelta di difensori per l’allenatore Giuseppe Santoni che può contare anche su Mistura e Zappasodi. Alla Maceratese piace il centrocampista Riccardo Bongelli (2006), quest’anno alla Fermana. In Prima categoria la Folgore Castelraimondo potrà contare sul difensore Massimo Romoli, nelle ultime stagioni in forza al Camerino. Prosegue il percorso di rinnovamento della Cluentina: c’è ora l’avvicendamento tra Simone Salvucci e Alessandro Malatesta, il primo – già allenatore della squadra Juniores – passa in prima squadra e sarà il vice del nuovo tecnico Marco Michettoni mentre il secondo – cresciuto come allenatore nella scuola calcio biancorossa e vice di Canesin nella scorsa stagione – approda alla guida della Juniores under 19.