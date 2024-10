Mercato Il Fano è fatto, l’Alma è un cantiere

Il Fano Calcio ha chiuso il mercato dilettanti – scadeva lunedì 30 settembre – senza nessun colpo dell’ultima ora, anche se qualche trattativa negli ultimi giorni era stata allacciata dal direttore sportivo Roberto Canestrari, ma alla fine la società ha ritenuto che per il momento la rosa a disposizione di mister Spendolini possa andare bene così. Semmai più avanti, si potrebbe guardare al tesseramento di qualche svincolato. Ricapitolando, dunque il Fano inizia la stagione con questi uomini. Portieri: Federico Giulini, Michele Sodani e Jacopo Dionisi; difensori: Alex Nodari, Tullio Riggioni, Armando Guei, Riccardo D’Anzi, Giacomo Orciani, Tommaso Mea, Filmon Incerti; centrocampisti: Nicola Palazzi, Stefano Orazi, Andrea Omiccioli, Sidy Niang, Tommaso Casoli, Fabio Bianchi, Daniele Bonazzelli; attaccanti: Matteo Spuri, Alessandro Sabattini, Diego Rolon, Niccolò Manuelli, Alessio Patrignani, Aliou Gueye, Riccardo Giovannelli e Joel Apezteguia. Il debutto nel campionato di Terza Categoria è fissato per sabato 5 ottobre in trasferta, al comunale "Olimpia" di Monteporzio (ore 15) contro la Virtus Castelvecchio 1984.

Alma. Gianni Rosati, direttore sportivo nelle vesti di consulente dell’Alma Juventus, avrebbe portato al club del presidente Guida tre elementi che sono stati mandati subito in campo domenica dal nuovo allenatore granata Claudio Tridici. Si tratta di Bengala Ghomsi, Beacekou e Marcattili. L’elemento più interessante è Francesco Marcattili, un classe 2003, centrocampista di sinistra che è cresciuto nella Primavera della Sambenedettese e che può vantare una trentina di presenze in Serie D. L’innesto di questi tre elementi contro l’Urbania non ha portato per il momento benefici evidenti visto che l’Alma è andata incontro alla sua quarta sconfitta consecutiva in campionato. Certo è che tra cambio di allenatore e nuovi innesti, l’ultima settimana per l’Alma è stata piuttosto movimentata.

Sul fronte delle partenze ha già lasciato il club fanese il difensore Onyemaechi, mentre si è parlato di una trattativa con il Brindisi per il passaggio in prestito del portiere Andrea Tommasino, classe 2005, che finora non ha mai giocato in quanto fino ad oggi gli è stato preferito il camerunense Yvan Wangue Moumi, classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Spal, ma con appena 10 presenze in D col Mezzalara rispetto alle 26 collezionate da Tommasino tra Alma e Sarrabus.

s. c.