Mercato Il Fossombrone ricomincia da Conti

La Polisportiva Forsempronese 1949 ha annunciato la riconferma del centrocampista Massimo Conti: di Fossombrone ha mosso i primi passi nel settore giovanile tornando nel 2019-20 dopo importanti esperienze nelle formazioni giovanili ed in serie C a Gubbio. In questi giorni i direttori D’Anzi e Meschini stanno contattando i vari calciatori della rosa. Il centrocampista Nicola Zanni, classe 2002 dell’Alma Juventus Fano si è accasato alla Civitanovese, società che ha concluso anche con l’attaccante ex Monturano Matteo Rotondo (2005). La Maceratese ha annunciato il nuovo direttore generale Stefano Serangeli, Nicolò De Cesare sarà invece il direttore sportivo. Come allenatore si punta su Possanzini. Il Vismara ha confermato per la terza stagione consecutiva Gianmarco Pistola classe 91: centrocampista coriaceo, sa coprire più ruoli del reparto centrale del campo.

Sempre il Vismara ha rinnovato il contratto con Giacomo Renzi (anche lui alla terza stagione alla corte del presidente Parlani) classe 2001. "Jolly offensivo, giovane, tecnico e veloce – fa sapere la società –. Benché abbia saltato per un infortunio alcuni match, si è riconfermato capocannoniere della squadra, nonché uno dei più proficui del campionato Promozione con le 12 reti realizzate". Voci di mercato dicono che al Vismara piace il centrocampista del Valfoglia Giovanni Gallotti, classe 1998. Il Piobbico di mister Cipolla sembra interessato all’attaccante Alessio Arcangeletti (classe 2003) che nella passata stagione ha militato nella Vadese. L’U.S. Tolentino 1919 ha comunicato le conferme del portiere, classe 2002 Matteo Bucosse e dell’attaccante, classe 2003 Davide Moscati. La Fermignanese di mister Pazzaglia dopo aver ufficializzato l’arrivo del portiere ex Fossombrone Gianluca Marcantognini (un vero lusso per la Promozione) ha confermato ieri l’esterno Michele Labate (7 gol nell’ultimo campionato) e il capitano Francesco Cleri. Claudio Labriola dopo aver appeso le scarpe al chiodo è il nuovo allenatore dell’Osimana. Il centrocampista Grandicelli del Gabicce Gradara viene dato al Sant’Orso. Maurizio Renzi sarà ancora l’allenatore della prima squadra del Lunano anche per la prossima stagione. "Con Maurizio – ha annunciato nel suo sito la società guidata dal presidente Galletti – abbiamo raggiunto i playoff e poi, dal suo ritorno in panchina quest’anno, macinato chilometri e compiuto una rimonta straordinaria fino a vincere il campionato alla penultima giornata in casa.

Sotto la sua guida tecnica la squadra ha sempre mostrato compattezza, gioco, fame e tanto entusiasmo. Sarà un piacere proseguire insieme e progettare il futuro sempre con l’obiettivo di far crescere la nostra già grande società!". Confermatissimi a Lunano anche il bomber Filippo Pagliardini attaccante classe ‘88, con 23 reti nella stagione appena terminata e Marco Galletti, centrocampista classe ‘96, alla decima stagione con la maglia biancoverde ed emblema indiscusso della lunanesità, leader e riferimento per tutti. Confermato anche il preparatore atletico Giacomo Battazzi.

Amedeo Pisciolini