Mercato. Il terzino Visani va in C al Carpi

Raffaele Visani ha firmato con il Carpi in serie C: ha svolto già il primo allenamento ieri. Il terzino sinistro, classe 2006 (nella foto), si è così svincolato dal Forlì dopo 14 presenze, di cui 11 da titolare: la notizia arriva dall’Emilia, che è la terra d’origine del 18enne. Il difensore è cresciuto infatti fra Sassuolo e Bologna, prima di transitare dal Cesena. Si tratta di un altro movimento in uscita per la società di viale Roma, che sta cercando di gestire la rosa, tra addii e colpi in entrata come quello di Michele Trombetta.